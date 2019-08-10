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رفع جاهزية مستشفى منى الجسر لخدمة ضيوف الرحمن

السبت، 10 أغسطس 2019 12:42 م
رفع جاهزية مستشفى منى الجسر لخدمة ضيوف الرحمن الحجاج
إيمان حنا

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رفع مستشفى منى الجسر جاهزية غرف العناية المركزة التي تبلغ سعتها السريرية 69 سريرًا، وتتكون من دور أرضي (أ)، ودور علوي (ب)، وتشمل 6 غرف للعناية القلبية، و3 غرف للعزل مجهَّزة بفلتر تنقية وأجهزة العلامات الحيوية، وفقا للموقع الرسمى لوزارة الصحة السعودية.

 

وأوضحت (لصحة) أنها قد جهّزت غرف العناية بـ 29 جهاز تنفس صناعي، وثلاثة أجهزة تنفسية خارجية، وجهازين ذي تردد عالي، ويعمل بها كادر صحي مكوَّن من خمسة استشاريين، وخمسة أخصائيين، إضافة إلى تسعة أطباء عناية مركزية، واستشاري قلب، وخمسة أخصائيين في نفس التخصص، واستشاري، واثنين من أخصائيّ التخدير، مع تسعة أخصائيّ علاج تنفسي، بالإضافة إلى كادر تمريضي يبلغ عدده 47 ممرضًا.

 

يُذكر أن العناية المركزية مزودة بجميع التجهيزات لمرضى الإجهاد الحراري في حالة تزايد أعداد المرضى بقسم الطوارئ.


وزارة الصحة

السعودية

الحجاج

الحجيج

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