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رئيس هيئة الانتخابات بتونس : التنبيه على المرشحين للرئاسة الذين لم يستكملوا وثائق ترشحهم

السبت، 10 أغسطس 2019 05:00 ص
رئيس هيئة الانتخابات بتونس : التنبيه على المرشحين للرئاسة الذين لم يستكملوا وثائق ترشحهم رئيس تونس المؤقت
أ ش أ

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 قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس نبيل بفون إنه تم غلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية ، امس الجمعة ، وسيتم انطلاقا من اليوم السبت التنبيه على المرشحين الذين لم يتموا وثائق ترشيحاتهم لاستكمالها في ظرف يومين.
 
وأضاف بفون ، في تصريحات مساء اليوم ، أن ظروف تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية كانت عادية ولم تشهد مشاكل.
 
وعلق على الترشحات غير الجدية التي وردت على مصالح الهيئة ، فأشار الى أن الدستور التونسي يضمن مبدأ الإتاحة ، لافتا الى أن الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين سيظهر الفارق بين عدد المترشحين وعدد المقبولين أوليا لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي للرئاسية.
 
وقد أحصت مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية 98 طلب ترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه يوم 15 سبتمبر القادم.
 
 

بتونس

الترشحات للانتخابات الرئاسية

الدستور التونسي

الهيئة العليا المستقلة

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