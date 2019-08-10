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التجارة السعودية: 78 مليون عبوة ووجبة غذائية وُفّرت لضيوف الرحمن فى عرفة

السبت، 10 أغسطس 2019 11:10 م
التجارة السعودية: 78 مليون عبوة ووجبة غذائية وُفّرت لضيوف الرحمن فى عرفة حجاج
كتب هاشم الفخرانى

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية نجاح الخطة التموينية فى مشعر عرفات خلال موسم حج هذا العام، حيث تم تصعيد أكثر من 78 مليون وجبة غذائية وعبوة خلال الساعات الماضية.

وشهد مشعر عرفات وفرة فى السلع والمواد التموينية من الوجبات الجاهزة والمياه المعبأة والألبان والعصائر والمرطبات المبردة، وغيرها من المواد التى تفى بمتطلبات واحتياجات ضيوف الرحمن.

وأكدت الوزارة أن المواد التموينية متوفرة بكثافة بحسب الخطة المرسومة لموسم حج هذا العام، حيث أشرفت على دخول (1,393) شاحنة مبردة لمشعر عرفات محملة بالمواد التموينية لحجاج بيت الله الحرام.

وتابعت الفرق الميدانية دخول وتوزيع الشاحنات المبردة ووقوفها فى أماكنها المخصصة داخل مشعر عرفات، وبلغ إجمالى المواد التموينية التى صُعدت لحجاج بيت الله الحرام فى مشعر عرفات (5.5) ملايين وجبة غذائية جاهزة، وأكثر من (28) مليون عبوة مياه مبردة و (27.7) مليون عبوة من الألبان والعصائر، و(16.8) مليون رغيف خبز ومعجنات بالإضافة إلى (320) ألف قالب ثلج.

وتواصل الفرق الرقابية بالوزارة جولاتها الميدانية على منافذ بيع السلع التموينية فى المشاعر المقدسة للتأكد من وفرة المعروض وعدم وجود أى مخالفات تجارية.
 

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حج 1440

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