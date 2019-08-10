استرداد 805 أفدنة من أراضى أملاك الدولة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، من إزالة 464 حالة بمساحة 805 أفدنة و19 قيراطا و14 سهما، بالإضافة إلى 12 ألفا و742 م2 مبان مخالفة على أرض أملاك الدولة، كما تم تقنين وضع عدد 85 حالة بمساحة 259 فدان 16 قيراط و15 سهم بالاضافة الى 2447 م2 مبان، وذلك بمراكز "الحسينية/ القرين / فاقوس/ابو حماد / اولاد صقر /ديرب نجم/ منيا القمح/ صان الحجر/بلبيس/مشتول السوق /الابراهيمية".

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه لن يسمح بالتهاون مع واضعى اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاع الأراضى خلال الفترة التى حددها القانون مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية وضرورة توفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة لإزالة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة.

وأشار "غراب" إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتنفيذ أعمال الإزالات بنطاق دائرة المحافظة، مشدداً على استمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والقوات المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية لتنفيذ جميع قرارات الازالة المستهدفة خلال الموجة الـ (13) دون تهاون وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين بكل قوة وحزم .

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإزالة المخالفات من المهد، مشددًا على ضرورة اتخاذ الاجراءات الأمنية والقانونية اللازمة للحفاظ على الأراضى التى يتم استردادها لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب.