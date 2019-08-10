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إخلاء 31 منزل وشقة بشمال سيناء لسوء حالتهم الإنشائية

السبت، 10 أغسطس 2019 02:17 م
إخلاء 31 منزل وشقة بشمال سيناء لسوء حالتهم الإنشائية عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أخلت الجهات المختصة 31 منزل وشقة فى مناطق وقرى بمركز بئر العبد بشمال سيناء بعد أن تبين سوء حالتهم الإنشائية.

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد، بشمال سيناء  فى بيان له، أنه قامت لجنة الإخلاء الإداري تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتوجيهات العميد إيهاب فرغلي رئيس مركز ومدينة بئر العبد، و برئاسة سالم محمد سليم وكيل شئون القانونية ووفاء محمد زايد مسئول إدارة الإسكان وزكريا محمد إمام مسئول التخطيط العمراني ورمضان علي ابراهيم بقسم الإيرادات وأحمد عون بقسم الحجز إداري ومحمد شحته بقسم المخازن ، ورؤساء قريتى  الخربه والنصر، بإخلاء 6 وحدات سكنية بعمارة التنمية فى قرية الخربة،. و التي صدر قرار اخلاء وهدم من قبل لجنة المنازل  الآيلة للسقوط بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٥ لسوء حالتها الإنشائية ، وفى قرية النصر تم إخلاء ١٢منزل بدوي و١٣منزل إداري ، صدر لها  قرار إخلاء وهدم من قبل لجنة المنازل  الآيلة للسقوط بتاريخ ٢٠١٨/٩/٤لسوء حالتهم الإنشائية وحفاظا على أرواح ساكنيها.

 

 


شمال سيناء

بئر العبد

سيناء

منازل ايلة للسقوط

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