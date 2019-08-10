أسعار اللحوم مستقرة فى عيد الأضحى.. تعرف عليها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 10-8-2019 استقرار فى الاسواق المصرية وذلك فى وقفة عيد الأضحى المبارك وذلك طبقا لمعظم الأسعار المتداولة فى الأسواق المحلية .

واستقترت أسعار اللحوم الضأن 125-160 جنيها في حين تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120حتى 150 جنيها للكيلو وذلك باختلاف المنطقة ونوعية وجودة اللحوم المباعة، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البتلو بين 125وحتى 160 جنيها للكيلو.

وجاءت اللحوم الجملى فى سعر 100 إلى 120 جنيها للكيلو، فيما تباع اللحوم السودانية فى منافذ التوزيع الاستهلاكية التابعة للدولة، بين 85 - 90 جنيها للكيلو هذا للحوم الكندوز، والضمان بين 100-110 جنيهات للكيلو.