CNN: استطلاعات الرأى تشير إلى فرص ترامب القوية فى الفوز فى انتخابات 2020

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يمكن أن يفوز بشكل كبير فى انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وأشارت الشبكة إلى استطلاع الرأى الذى أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة ABC الذى وجد أن نائب الرئيس السابق جو بايدن هو المرشح الديمقراطى الوحيد الذى يتفوق بشكل كبير على ترامب فى حال إجراء انتخابات عامة.

ووجد الاستطلاع الذى أجرى فى الفترة بين 28 يونيو والأول من يوليو، أثناء تواجد ترامب فى قمة العشرين فى اليابان وبعد الجولة الأولى من مناظرات المرشحين الديمقراطيين أن من بين المتنافسين الديمقراطيين، كان بايدن الوحيد الذى يتفوق بشكل واضح على ترامب، وحصل على تأييد 53% مقابل 43% لترامب، لو أجريت الانتخابات الآن.

وتشير الصحيفة إلى أن تفوق بايدن على ترامب ربما يعود إلى أنه معروف على الصعيد الوطنى، حيث استمر نائبا للرئيس طوال ثمانية أعوام من حكم باراك أوباما إلى جانب عمله لثلاثة عقود فى مجلس الشيوخ. وكذلك فإن بايدن معروف بين المستقلين والذين يميلون للجمهوريين على أنه شخصية وسطية وعلى العكس من ساندرز مثلا الذى يتبنى الليبرالية.

وفى حين أن الأشهر الثمانية المقبلة ستحدد مدى احتمالات أن يتم انتخاب بايدن، إلا أن نتائج استطلاع الرأى الأخير تشير إلى ضرورة عدم توقع أن ترامب سيكون خصما ضعيفا فى نوفمبر 2020، فهو لن يواجه مرشحا ديمقراطيا نموذجيا، ولكنه سيواجه خصم لديه نقاط ضعف وقوة، ووفقا لأرقام استطلاعات الرأى يظل لديه فرصة قوية لهزيمة المرشح الديمقراطى.