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4 مسئولين وراء الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من رصيد المطاحن بأسيوط

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:31 ص
4 مسئولين وراء الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من رصيد المطاحن بأسيوط أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في كشف التلاعب بأرصدة مخازن إحدى شركات المطاحن والتى تقدر بقرابة 1,5 مليون جنيه.
 
وردت معلومات تفيد وجود تلاعب فى أرصدة "النخالة " "الردة الخشنة" المتواجدة بمخازن شركة مطاحن أسيوط "التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية" بدائرة مركز شرطة أسيوط ووجود عجز بين المسجل دفترياً والمخزن داخل المطاحن.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين بمحافظة أسيوط، حيث تم تشكيل لجنة لجرد محتويات المخزن ومطابقته مع الأرصدة المثبتة دفترياً لبيان كمية العجز ، حيث أسفرت نتائجها عن وجود تلاعب بين الأرصدة الموجودة دفترياً والتى تٌقدر بـ  1484 طن والموجود فعلياً وقدرها  1141 طن بعجز 343 طن بقيمة مالية 1,287 مليون جنيهاً.
 
واضطلعت اللجنة باتهام 4 أشخاص لكونهم المسئولين عن العهدة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.
 
 

اختلاس

استيلاء على المال العام

التموين

استيلاء على العهده

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