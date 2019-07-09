24 سبتمبر.. الحكم على محامى بتهمة التعدى على أفراد شرطة بقسم مدينة نصر

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنح أول مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حجز الحكم على محامى المتهم بقضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، والتى وقعت فى شهر يوليو عام 2012 لجلسة 24 سبتمبر المقبل للحكم .

ترجع وقائع القضية إلى شهر يوليو 2012، إذ وقعت اشتباكات داخل قسم شرطة أول مدينة نصر، بين قوة الأمن المتواجدة به، وعددًا من المحامين، ما أدى لإصابة 12 محاميًا، و5 من أفراد شرطة.

وكشفت التحقيقات إن مشادة كلامية نشبت بين المحامى وأمين شرطة داخل قسم أول مدينة نصر، تطاول خلالها المحامى على أمين الشرطة بالسب، بعدما طلب منه الأخير التمهل قليلاً لحين إنهاء بعض الأوراق الموجودة بيده، وإن عددًا من قيادات القسم تدخلوا لفض المشادة، فتطاول عليهم المحامى، واستدعى عددًا آخر من زملائه، مما أدى إلى تفاقم الأمر وحدثت اشتباكات.