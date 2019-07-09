وكيل "الصيادلة" السابق: أكثر من 50 ألف صيدلية لا تتعدى مبيعاتها اليومية 2000 جنيه

كتبت آية دعبس

قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن ما تم تداوله بجلسة مجلس النواب اليوم حول أرباح الصيدليات جانبه الصواب، مشيرا إلى أن أكثر من ٥٠ ألف صيدلية بالقرى والمراكز لا تتجاوز مبيعاتها الـ٢٠٠٠ جنيه يوميا، وتؤدى خدمات طبية للمواطن المصرى مجانا.

وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات صحفية، أن إقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة بالصيغة التى وضعتها لجنة الإسكان بالمجلس يعد تهديدا للصيدليات التى يحكمها قانون خاص يحدد المسافة بين كل صيدلية وأخرى، وهو ما يهدد عددا كبيرا من الصيدليات بالإغلاق، وإلغاء ترخيصها فى حال تعنت أصحاب العقارات وعدم التجديد لهم.

وانتقد عبد الحميد المذكرة التى أرسلها الحارس القضائى للنقابة، المحامى محمد فكرى، إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أنها غير حاسمة وغير واضحة، وأيدت رفع الإيجارات وزيادتها على الصيدليات.