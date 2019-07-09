سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

وكيل "الصيادلة" السابق: أكثر من 50 ألف صيدلية لا تتعدى مبيعاتها اليومية 2000 جنيه

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:23 م
وكيل "الصيادلة" السابق: أكثر من 50 ألف صيدلية لا تتعدى مبيعاتها اليومية 2000 جنيه الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة السابق
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن ما تم تداوله بجلسة مجلس النواب اليوم حول أرباح الصيدليات جانبه الصواب، مشيرا إلى أن أكثر من ٥٠ ألف صيدلية بالقرى والمراكز لا تتجاوز مبيعاتها الـ٢٠٠٠ جنيه يوميا، وتؤدى خدمات طبية للمواطن المصرى مجانا.

 

وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات صحفية، أن إقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة بالصيغة التى وضعتها لجنة الإسكان بالمجلس يعد تهديدا للصيدليات التى يحكمها قانون خاص يحدد المسافة بين كل صيدلية وأخرى، وهو ما يهدد عددا كبيرا من الصيدليات بالإغلاق، وإلغاء ترخيصها فى حال تعنت أصحاب العقارات وعدم التجديد لهم.

 

وانتقد عبد الحميد المذكرة التى أرسلها الحارس القضائى للنقابة، المحامى محمد فكرى، إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أنها غير حاسمة وغير واضحة، وأيدت رفع الإيجارات وزيادتها على الصيدليات.


نقابة الصيادلة

قانون الايجارات الجديد

الصيادلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

هشام

حرام

يعني ربح أكثر من ٥٠٠ ج باليوم قول طاير منهم ١٠٠ جنيه يومي يعني ٤٠٠ ج بالشهر حوالي ١٢٠٠٠ لا شويه بصراحه !

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10 إيام تفصل عشاق مسلسل la Casa De Papel عن الموسم الجديد

10 إيام تفصل عشاق مسلسل la Casa De Papel عن الموسم الجديد

وزير شئون النواب: مصر فى عصرها الذهبى لحل المشكلات المزمنة بعيدا عن المسكنات

وزير شئون النواب: مصر فى عصرها الذهبى لحل المشكلات المزمنة بعيدا عن المسكنات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

تسوية وشيكة بين الحكومة ونايل دوما البحرين بنزاع 200مليون جنيه بحكر أبودومة

تسوية وشيكة بين الحكومة ونايل دوما البحرين بنزاع 200مليون جنيه بحكر أبودومة

الستارك والوايت ووكر والذئاب.. أبرز تفاصيل المسلسل الجديد المشتق من GOT

الستارك والوايت ووكر والذئاب.. أبرز تفاصيل المسلسل الجديد المشتق من GOT

اليوم السابع: كيف ربحت مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

اليوم السابع: كيف ربحت مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

فونكيس وجهاً لوجه مع روبيرت دى نيرو فى فيلم Joker

فونكيس وجهاً لوجه مع روبيرت دى نيرو فى فيلم Joker

موجز6.. الحكومة: 7000جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000جنيه للسادسة

موجز6.. الحكومة: 7000جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000جنيه للسادسة

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة