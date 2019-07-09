ورشة تقييم تجارب المزارعين فى استخدام الرى الحديث تختتم أعمالها اليوم

كتبت أسماء نصار

اختتمت اليوم ورشة العمل الخاصة بتقييم تجارب المزراعين المشاركين من محافظات الوجه القبلى فى المسابقة القومية الثانية لترشيد استهلاك المياه "حافظ عليها تلاقيها " لعام 2019.

واستمرت الورشة مدار يومين بقطاع التدريب الإقليمى للوزارة بحضور ممثلى قطاع التخطيط والإدارة المركزية للتوجيه المائى بالإضافة إلى المزارعين المشاركين بالمسابقة وأعضاء لجنة التقييم التى تشمل السادة ممثلى وزارتى الموارد المائيه والرى والزراعة.

ودارت مناقشات مع المزارعين فى عدد من الموضوعات من بينها مزايا الرى الحديث وتكلفته وكذلك طرق نشر التجارب بالمحافظات المختلفة والاستفادة من تجارب التصدير وتنوع الاستثمار، حيث تم الاستماع إلى تجارب المزراعين ووعدهم بتكريم التجارب الناجحة ونشرها فى وسائل الإعلام المختلفة لنشر الاستفادة من الممارسات الجيدة فى الزراعة.

وعرض المزارعون تجاربهم فى استخدام كل من الرى بالتنقيط والرى بالرش فى زراعة مختلف انواع الفواكه والخضراوات وكذلك إنشاء المراوى والتسوية بالليزر بالجهود الذاتيه.

وطالبت الوزارة من المزارعين ترويج ونشر تجارب الرى الحديث فى نطاق الأراضى الزراعية المجاوره لهذه التجارب حتى يستطيع أكبر قدر من المزارعين التعرف على فوائد تلك التجارب ومن ثم تعميمها لترشيد استهلاك المياه وذلك من خلال روابط مستخدمى المياه خاصة بعد نجاح الفائزين فى مسابقة العام الماضى فى نشر تجاربهم بمحافظاتهم.

أكدت الوزارة، على أهمية ترشيد استهلاك المياه فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة من ندرة المياه، مطالبة بضرورة ترشيد استهلاك المياه بكافة القطاعات وهو أحد أهم محاور الخطه القومية لموارد المياه واستراتيجية الوزارة.

يذكر أن المسابقة تحت رعاية قطاع التخطيط بوزارة الرى من خلال مشروع الاتحاد الأوروبى لدعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية بقطاع المياه EU Water STARS، وتهدف إلى تعزيز الوعى بندرة المياه وتشجيع الممارسات الجيدة فى استخدام وسائل الرى الحديث لترشيد استهلاك المياه.

الجدير بالذكر أنه تم إعداد مشروع "EU-WATERSTARS"بهدف مساعدة الحكومة المصرية، ولاسيما وزارة الموارد المائية والرى فى جهودها لتحديث إطار إدارة المياه كمساهم رئيسى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر 2030 وللمساعدة فى تبسيط جميع الأنشطة الداخلية والخارجية NWRP 2037

وخصص الاتحاد الأوروبى منحة قدرها 4.2 مليون يورو، والتى سوف تتناول خلال فترة 30 شهرا 5 مجالات، المساهمة فى تهيئة بيئة مؤسسية ومالية مواتية

وتحديث إطار إدارة المياه، وتنمية القدرات للمؤسسات ذات الصلة، ووضع خطط الاتصالات والمعلومات لتوعية الجمهور، وإعداد الدراسات الفنية المتكاملة.