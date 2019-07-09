سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 06:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

نيوزويك: ناشط بريطانى متطرف يتوسل للرئيس الأمريكى طلبا للجوء السياسى

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:44 م
نيوزويك: ناشط بريطانى متطرف يتوسل للرئيس الأمريكى طلبا للجوء السياسى تومى روبنسون
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توسل ناشط بريطانى يمينى معاد للإسلام يعرف باسم تومى روبنسون للرئيس الأمريكى دونالد ترامب لطلب اللجوء السياسى مع مواجهته السجن لتقويضه محاكمة عصابة للاستغلال الجنسى الأطفال بتعليقه عليها فى بث مباشر على فيس بوك، فيما يمثل خرقا للقانون.

 

 وأدين روبنسون البالغ من العمر 36 عاما، واسمه الحقيقى ستيفين ياكسلى لينون، يوم الجمعة بثلاث اتهامات بازدراء المحكمة بسبب البث الذى قدمه على السوشيال ميديا من قضية فى محكمة ليدز كراون فى مايو 2018، حيث تفرض قيود فى النشر على القضية.

 

وخلال حديثه لشبكة Infowars التى تروج لنظرية المؤامرة، قال روبنسون الذى سبق إدانته بالاحتيال والاعتداء أن القاضى قد حكم عليه بالموت فى السجن لأن الناس تريد أن تقتله، لاسيما السجناء المسلمين.

 

 وقال روبنسون الذى لديه عدد قليل من الأتباع بين اليمين المتطرف فى بريطانيا، إنه يريد أن يقدم مناشدة حقيقية للرئيس ترامب وللحزب الجمهورى بأن يبحثوا تقديم اللجوء السياسى له ولعائلته. زاعما أن استرضاء الدولة البريطانية للإسلام والموجات غير المقيدة من المهاجرين إلى هذا البلد يعنى أنهم يضطهدون عمدا ويسجنون بشكل غير قانونى أى شخص يعارض أجندتهم العالمية.


تومى روبنسون

ناشط بريطانى

دونالد ترامب

الرئيس الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تصاعد أزمة تسريبات سفير بريطانيا بواشنطن.. ترامب يعلن عدم التعامل مع السير كيم داروك بعد وصفه لإدارته بالمختلة فى برقية سرية.. الرئيس الأمريكى ينتقد ماى لمساندتها له قائلا: خبر سار أن يكون هناك رئيس وزراء جديد

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 02:30 م

ماى تعلن دعمها لسفير بريطانيا بأمريكا بعد إعلان ترامب قطع التواصل معه

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:33 ص

كاريكاتير التايمز يتناول أزمة سفير بريطانيا فى واشنطن مع ترامب

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:04 ص

بريطانيا وكندا تنظمان مؤتمرا عالميا لحرية الإعلام

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. الحكومة: 7000جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000جنيه للسادسة

موجز 6.. الحكومة: 7000جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000جنيه للسادسة

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة