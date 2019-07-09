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موسكو: واشنطن تدرس سحب توقيعها على معاهدة حظر التجارب النووية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:07 م
موسكو: واشنطن تدرس سحب توقيعها على معاهدة حظر التجارب النووية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تمتلك بيانات تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس بجدية إمكانية سحب توقيعها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية... معبرًا عن أمل بلاده فى ألا يحدث ذلك.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن لافروف قوله -في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنعقد في سلوفاكيا- "إنه وفقًا لتقديراتنا، تفكر واشنطن وبجدية في سحب توقيعها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وآمل أن تكون هذه البيانات مجرد شائعات، لكنها متينة بما فيه الكفاية".
وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قد أعلن في وقت سابق أن روسيا ستراقب عن كثب الإجراءات الأمريكية لاتخاذ تدابير في الوقت المناسب -إذا لزم الأمر- لإنقاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
ولم تصدق الولايات المتحدة -على عكس روسيا- على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لكنها في الوقت ذاته تتهم موسكو بانتهاكها للمعاهدة.
يُذكر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هي معاهدة دولية تحظر اختبار الأسلحة النووية أو باقي أنواع التفجيرات النووية، سواء كانت لأغراض سلمية أو عسكرية في أي محيط كان.


روسيا

أمريكا

سيرجى لافروف

معاهدة حظر التجارب النووية

أمريكا وروسيا

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