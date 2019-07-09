سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

مسنة تطالب بإلزام نجلها بدفع نفقة علاجها بعد إصابتها بعجز عن الحركة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:00 ص
مسنة تطالب بإلزام نجلها بدفع نفقة علاجها بعد إصابتها بعجز عن الحركة محكمه الأسرة
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة مسنة دعوى نفقة أقارب، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام نجلها بدفع مصروفات علاجها المقدرة بـ 120ألف جنيه، بعد إصابتها بعجز فى الحركة، أثر تعرضها لجلطة، ورفضه التكفل بتلك المصرفات وتركها بالمستشفي ورفضه تسلمها، لتؤكد :"خلافات نشبت بيني وزوجته دفعته لطردى من الفيلا التى يقيم بها، لأعود إلى شقتى وأعيش وحيدة دون أن يسال على أو يرسل لى نفقات".

وتابعت س.م.ن، الأم البالغة من العمر 65 عام، أثناء جلسات القضية :" رفض الزواج بعد وفاة والد أبنائي، وعكفت على تربيتهم بالرغم من صغر سنى وقتها، عملت فى أكثر من وظيفة لأربيهم وأضمن لهم الحياة فى مستوى لأئق، ونجحت فى تزويجهم، وبعد كل تلك السنوات وحملى للمسئولية تبرؤا منى وتركونى وحيدة".

وتضيف :" اتهمونى بالجنون وأصبحوا يشعرون بالحرج منى، وحاولوا التعدي على عندما رفض دخول دار للمسنين، دون أن يهتموا بتدهور حالتي الصحية، لينتهى بى الحال مطرودة ومن وقتها وأنا أعيش فى شقتى وحيدة دون أن يرسلوا لى مليم واحد من أموالى بعد استيلائهم عليها، بعد رمى باتهامات باطلة وتقرير طبى مزور ".

وتابعت: " تملك المرض منى وعشت أتعرض للذل، وعندما اشتكيت تمت معاملتى كأننى ارتكبت جريمة، وأصبحت عاجزة عن الحركة والتصدي لهم، ليمتنعوا عن دفع النفقه لأعيش بها وأرحم من مد يدي".


محكمه الاسره

زوجه مسنه

جحود الابناء

العنف الاسري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بسام راضى: الرئيس السيسي يصل القاهرة عائداً من النيجر

بسام راضى: الرئيس السيسي يصل القاهرة عائداً من النيجر

تألق × إثارة .. كيدال جينر تؤدى تحدى bottle cap challenge "فيديو"

تألق × إثارة .. كيدال جينر تؤدى تحدى bottle cap challenge "فيديو"

موعد مباراة تونس ضد مدغشقر في دور الثمانية بأمم أفريقيا 2019

موعد مباراة تونس ضد مدغشقر في دور الثمانية بأمم أفريقيا 2019

انتفاضة مصرية لاسترداد الآثار المسروقة.. القاهرة تكلف مكتب محاماة بريطانى لبحث ملف بيع قطع مصرية فى مزاد "كريستيز".. واللجنة القومية للآثار المستردة تستغرب من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها

انتفاضة مصرية لاسترداد الآثار المسروقة.. القاهرة تكلف مكتب محاماة بريطانى لبحث ملف بيع قطع مصرية فى مزاد "كريستيز".. واللجنة القومية للآثار المستردة تستغرب من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. استمرار احتجاجات الإسرائيليين من أصول إثيوبية.. حبس وزير التضامن الجزائرى الأسبق مؤقتا لاتهامه فى قضايا فساد.. وروسيا تعرب عن قلقها من تصرفات تركيا

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. استمرار احتجاجات الإسرائيليين من أصول إثيوبية.. حبس وزير التضامن الجزائرى الأسبق مؤقتا لاتهامه فى قضايا فساد.. وروسيا تعرب عن قلقها من تصرفات تركيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

تشارليز ثيرون وهيلين ميرين يعودان للجزء التاسع من Fast & Furious

تشارليز ثيرون وهيلين ميرين يعودان للجزء التاسع من Fast & Furious

650 مليون دولار × 5 أيام لفيلم Spider-Man Far From Home

650 مليون دولار × 5 أيام لفيلم Spider-Man Far From Home

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة