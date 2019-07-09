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شاب يطالب خطيبته برد الشبكة المقدرة بنصف مليون بعد اكتشافه تعاطيها للمواد المخدرة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:37 م
شاب يطالب خطيبته برد الشبكة المقدرة بنصف مليون بعد اكتشافه تعاطيها للمواد المخدرة شبكة ــ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام طبيب، دعوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها خطيبته، برد الشبكة التى قدمها لها خلال مدة خطبتهما التى استمرت 7 شهور، وأكد أنه تعرض للتعنيف على يديها، واكتشف بعد شهور من الارتباط بها إدمانها للمواد المخدرة، وتلقيها العلاج بأحدى المصحات، وخداعه وعدم مصارحته، وهو ما عرضه أمام عائلته لمواقف محرجة.

وأضاف "س.و.خ"، فى دعواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:  خلافات كثيرة نشبت بينا بسبب إختفائها بشكل مريب أكثر من مرة خلال فترة خطبتنا، إلى أن أكتشفت الكارثة الكبري وإدمانها للمواد المخدرة، وطلبت من والداها بفسخ الخطبة بسبب الغش والتدليس، بسبب اعتراضى على تصرفاتهم المريبة، ليختفي وأسرته ورفضوا رد الهدايا والشبكة واللذين تعدى ثمنهما نصف مليون جنيه .

وتابع:" تعرفت على خطيبتى من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأعجبت بها ونشبت بيننا قصة حب، وخطبتها رغم اعتراض أهلى على عدم التعارف بشكل كافى بين العائلتين، لينتهى به الحال فى الوقوع بين يد فتاة سيئة السمعة" .

واستطرد: حررت بلاغ رسمى بقسم الشرطة، بعد عدم استطاعتى التوصل لها، ووالداها، ليقوم شقيقها بالانتقام منى، والتعدى على بالضرب، وقام بتحريض بلطجية على الاشتباك معى وحاول أن يلفق لى تهم كيدية 


الاتهامات الكيديه

خلافات اسريه

دعوى رد شبكه

علاقات اونلاين

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