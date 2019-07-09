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سريلانكا تخفض أسعار خدمات الطيران والضرائب لدعم السياحة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:58 ص
سريلانكا تخفض أسعار خدمات الطيران والضرائب لدعم السياحة برلمان سريلانكا
أ ش أ

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  أعلنت حكومة سريلانكا تخفيض أسعار خدمات الطائرات بمطاراتها ووقود الطائرات والضرائب لمساعدة قطاع السياحة على التعافي في أعقاب تفجيرات عيد الفصح، التي ضربت البلاد أبريل الماضي وأسفرت عن مصرع 250 شخصا.
 
ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن وزير السياحة جون أماراتونجا القول إن قرار الحكومة سيؤدي إلى زيادة عدد الرحلات الجوية إلى سريلانكا وتقليل أسعار تذاكر الطيران ما من شأنه جذب المزيد من السائحين.
 
يشار إلى أن أعداد السائحين الواصيلن إلى سريلانكا انخفضت بشدة - في يونيو الماضي - ما ألحق أضرارا بقطاع السياحة الذي يعد ثالث أكبر مصدر للعملة الصعبة في سريلانكا. 

سريلانكا

خدمات الطائرات

الضرائب

قطاع السياحة

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