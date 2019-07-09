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رئيس الوزراء يتفقد قاعات مركز تقييم القدرات والمسابقات بـ"التنظيم والإدارة"

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:56 ص
رئيس الوزراء يتفقد قاعات مركز تقييم القدرات والمسابقات بـ"التنظيم والإدارة" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - هبة حسام

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افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي. 
 
وعقب الافتتاح، تفقد رئيس الوزراء قاعات المركز الخمس وغرفة التحكم واستمع لشرح حول دور المركز وآلية عمله، كما تفقد رئيس الوزراء أعمال تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية على المستوى المحلي بوزارة التنمية المحلية. 
 
من جانبه قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات، استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة.
 
وأضاف "الشيخ": قام الجهاز بإنشاء المنظومة الإلكترونية على أن يكون النظام مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري، وذلك بأيدي كفاءات شابة من أبناء الجهاز، ثم عمل الجهاز على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي، وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء الاختبارات.
 
ونوّه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الجهاز قام بإعداد بنوك الأسئلة في العديد من التخصصات منها: الجدارات السلوكية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، وذلك من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة الجامعات، لافتاً إلى أنه تم التحقق من كفاءة المنظومة من خلال استخدامها في اختبار موظفي بعض الجهات الحكومية. 
 
وتم التأكيد خلال افتتاح المركز، على أنه تم بالفعل إجراء تشغيل تجريبي للمنظومة الجديدة، وإجراء تقييم شامل للمتقدمين لشغل وظائف قيادية في عدد من المصالح والجهات الحكومية منها: مصلحة الضرائب وهيئة السلع التموينية، إلى جانب تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية على المستوى المحلى بوزارة التنمية المحلية، وأيضا تقييم المتقدمين لعضوية المجلس التطوعي للشباب بمحافظة الوادي الجديد، وكذا تقييم الاحتياجات التدريبية لقيادات وزارة البيئة.
 
وفي نهاية جولته بالمركز، أشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة واهتمامها بإنشاء هذه المنظومة لتقييم القدرات والمسابقات بحيث تكون مؤمنة ضد أي تدخل بشرى، لضمان تحقيق هدفها، والذي يتمثل في توفير آلية موضوعية لتقييم قدرات الموظفين والمتقدمين لشغل الوظائف الحكومية بما يحقق أكبر قدر من العدالة والنزاهة والشفافية لصالح الجميع
 
 
 

مركز تقييم القدرات والمسابقات

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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