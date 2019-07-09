درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 9/7/2019 بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربيه وعلى جنوب سيناء، وتنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 37

طنطا 24 36

دمنهور 24 35

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 31

السلوم 24 33

سيوة 25 41

بورسعيد 26 33

دمياط 25 32

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 37

العريش 24 33

رفح 23 32

رأس سدر 25 39

نخل 20 36

نويبع 28 37

طابا 25 35

كاترين 20 33

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 38

بنى سويف 25 38

المنيا 23 37

أسيوط 25 38

سوهاج 25 39

قنا 26 39

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

أبو سمبل 26 42

الوادى الجديد 25 42

شلاتين 27 37

أبو رماد 28 37

حلايب 28 35

رأس حدربة 29 36







