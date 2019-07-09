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دراسة: أغلب التغطيات الصحفية البريطانية عن المسلمين سلبية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:57 ص
دراسة: أغلب التغطيات الصحفية البريطانية عن المسلمين سلبية صحف بريطانية
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "الجارديان" إن أغلب التغطية الصحفية الخاصة بالمسلمين فى وسائل الإعلام البريطانية لها ميول سلبية، وفقا لتحليل مهم أجراه مركز مسلمى بريطانيا، والذى خلص إلى أن القصص الإخبارية فى وسائل الإعلام الرئيسية تساهم فى الإسلاموفوبيا.

 ووجدت الدراسة أن صحيفة "ذا ميل أون صنداى" بها التغطية الأكثر سلبية عن الإسلام، حيث أن 78% من القصص التى  تصور المسلمين بها أفكارا سلبية،  وهى نسبة أكبر من متوسط المعدل 59%.

 وكانت صحف "نيوستاتمان" و"الأوبزرفر" و"الجارديان" الأقل فى تصوير المسلمين بشكل سلبى، وفقا للتحلسي الذى شمل 11 ألف مقال وبث إخبارى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضى.

وقالت صحيفة الجارديان إن النتائج تأتى فى ظل تدقيق متزايد حول الإسلاموفوبيا فى حزب المحافظين، وما إذا كان لها جذورها فى التغطية الخاصة بالإعلام المحافظ.

وكان استطلاع "يو جوف" لأعضاء حزب المحافظين قد وجد أن 60% يعتقدون أن الإسلام بشكل عام يمثل تهديدا للحضارة الغربية، وان أكثر من النصف يعتقدون الإسلام بشكل عام يمثل تهديد للطريقة البريطانية فى التفكير.

وقال مقداد فيرسى، من مجلس مسلمى بريطانيا، إنه لا يريد منع وسائل الإعلام من نشر القصص السلبية عن المسلمين ولكن طلب من الصحفيين ضمان أن يأخذوا فى الاعتبار لهجة تغطيتهم. وحث وسائل الإعلام على نشر مزيد من القصص الإيجابية عن المسلمين وألا يركز ببساطة على الإرهابيين والمتطرفين.

 

 


المسلمين فى بريطانيا

مجلس مسلمى بريطانيا

المسلمون فى صحف بريطانيا

الصحف البريطانية

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