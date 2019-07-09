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"حميدتى" يؤكد التزام المجلس العسكرى السودانى باتفاقه مع المعارضة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:15 م
"حميدتى" يؤكد التزام المجلس العسكرى السودانى باتفاقه مع المعارضة نائب رئيس المجلس العسكرى السودانى محمد حمدان دقلو
أ ش أ

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أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتى) نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، اليوم الثلاثاء، التزام المجلس بالاتفاق الموقع بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير..مثمنا وقوف وتضامن البرلمان العربى مع السودان فى المرحلة الدقيقة التى يمر بها ودعمه لتطلعات الشعب السودانى.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي والوفد المرافق له ، الذي يمثل عدداً من المجالس والبرلمانات العربية ، مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان لبحث تطورات الأوضاع بجمهورية السودان..حسبما أفاد بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم.
وأكد السلمي أن زيارة وفد البرلمان العربي لجمهورية السودان تأتي وقوفاً من البرلمان وتضامناً مع السودان قيادةً وشعباً ومباركةً وترحيباً بالاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وحرصاً من البرلمان على دعوة جميع الأطراف والقوى السياسية والحركات المدنية في جمهورية السودان لاستمرار الحوار والتشاور وإكمال متطلبات المرحلة الانتقالية والعبور بها إلى مرحلة دائمة تُحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى استمرار البرلمان في تنفيذ خطة عمله لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب..مجددا دعوته للولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأبلغ السلمي ، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أنه سيوجه رسائل مكتوبة لمطالبة الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب..قائلا : "إن البرلمان العربي حريص كل الحرص على دعم كل ما يتخذه السودان من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار".


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المعارضة السودانية

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