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تعرف على فوائد حمض الأوميجا 3 بالأغذية × 24 معلومة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:22 ص
تعرف على فوائد حمض الأوميجا 3 بالأغذية × 24 معلومة أطعمة تحتوى على أوميجا 3 - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أوميجا 3 هو حمض دهنى غير مشبع يوجد فى سمك السلمون والسردين، وفول الصويا والزبيب والجوز، وبزر الكتان واللوز .

اليوم السابع يستعرض تحليل معلوماتى عن فوائد الحرص على تناول الأغذية التى يتوفر فيها الأوميجا 3 .

1. يعزز القدرات العقلية للرضَّع إذا تناولته الأم الحامل.

2. يخفف آلام المفاصل ويقويها.

3. يطور القدرات السمعية والبصرية للرضيع إذا تناولته الحامل والمرضعة.

4. يساعد في صحة الرئة.

5. تكبح الزهايمر وتصبغ الشبكية.

6. يحمي من الكآبة.

7. يرفع مستوى التركيز والقدرات الذهنية للطفل.

8. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

9. يقلل من عدم انتظام ضربات القلب, التي قد تؤدي إلى الوفاة وذلك لتوقف عضلة القلب المفاجئة.

10. يقلل من عوامل تجلط الدم, التي تنتج عنها الأزمات القلبية والجلطات..

11. يقلل من ترسب الكوليسترول والدهون على جدار الشرايين الذي يؤدي إلى تصلبها.

12. يحسن حالة الشرايين.

13. يخفض من ضغط الدم بنسبة ضئيلة.

14. يساعد في خفض الوزن بنسبة جيدة.

15. مفيدة للمدخنين وذلك لأنها تقوي الرئة والقلب والشرايين.

16. يساعد في الحماية من جفاف العيون أو تخفيف أعراضه.

17. يقليل التهاب الجفون ويحسن إفراز الزيت وماء الغدد الدمعية.

18. يرفع مستوى الكولسترول النافع للجسم.

19. يمتاز باحتوائه على أملاح معدنية ضرورية ومهمة ومنها : (ملح اليود) حيث تعتبر من الأملاح الضرورية في عمليات النمو ونضج الخلايا.

20. تنشط الجهاز العصبي والعضلي والتناسلي.

21. غنية بالفيتامينات المهمة مثل فيتامينات: (أ ود وهـ وب6 وب12) فهي مهمة في تركيب العظام والأسنان والمحافظة على مرونة طبقات الجلد الخارجية والأغشية المخاطية, ناهيك أن فيتامين (د) يعتبر عنصرا مهما في امتصاص الكالسيوم والفسفور من الأمعاء.

23. يمنع الإصابة بمرض البروستاتا

23. تساعد في ترطيب البشرة.

24 يحسن صحة القلب عند البدناء.


اوميجا 3

فيتامينات

الاسماك

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فوائد اوميجا 3

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