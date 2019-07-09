ترامب يواصل هجومه على السفير البريطانى لدى واشنطن ويصفه بـ"السخيف"

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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة مجددا، سفير بريطانيا لدى بلاده كيم داروك بعد تسريب رسائل بريد إلكتروني ينتقد فيها الإدارة الأمريكية، واصفا إياه بـ" السخيف".

وقال ترامب - في سلسلة تغريدات عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن السفير "الذي فرضته المملكة المتحدة على الولايات المتحدة، شخص لسنا مولعين به".

ووجه ترامب - - حسبما نقلت شبكة (إيه. بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - انتقادا إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لفشلها في تمرير اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال مجلس العموم البريطاني.

تأتي تلك التغريدات بعد ساعات من إعلان ماي دعمها الكامل لسفير بلادها بالولايات المتحدة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أنها ستشرع في إجراء تحقيق حول تسريب عدد من الرسائل الإلكترونية من سفيرها في واشنطن، حيث وصف إدارة دونالد ترامب بأنها "حمقاء، وتفتقر للكفاءة".