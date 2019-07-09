تخصيص جزء من مشتل البراجيل كمحطة مناولة يثير قلق الأهالى.. والمحافظة ترد

ناشد سكان منطقة البراجيل، التابعة لمركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، العدول عن قرار تحويل جزء من مشتل البراجيل لمحطة مناولة للقمامة، وذلك بعد تخصيص المحافظة مساحة فدان تقريبا من أرض المشتل كمحطة مناولة.

وقال الأهالي إن تنفيذ هذا القرار سيتسبب فى وقوع أضرار ومشاكل صحية عدة لسكان المنطقة، مؤكدين أن المشتل يعد نقطة حيوية لتنقية الهواء، ومن الغريب تحويله لمحطة مناولة للقمامة، على الرغم من وجود العديد من المناطق التى تصلح لهذه المحطة بعيدة عن المنطقة السكنية، حتى لا تكون مصدر لانتقال الأوبئة وانتشار الروائح الكريهة.

من جانبها أوضحت محافظة الجيزة أن المشتل، أملاك دولة ومساحته تقارب الـ 100 فدان، وتم تخصيص جزء صغير منه لوزارة البيئة لتنفيذ محطة مناولة تنقذ المنطقة من تراكمات القمامة، وضمن المنظومة الجديدة للنظافة، حيث أنه لا يوجد محطة مناولة للبراجيل، وتهدر السيارات الوقت لنقل المخلفات لمقلب شبرامنت، مما يزيد من تراكمات القمامة فى الشوارع.

وأكدت المحافظة أن الجزء المخصص لمحطة المناولة خلف المشتل، هى مساحة مهجورة لم يتم زراعتها وبعيدة عن المساكن وتطل على شارع كان مغلق تم فتحه منذ عام تقريبا.