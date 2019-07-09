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تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما احتياطيا

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 06:18 م
تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما احتياطيا حبس_أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أحمد صبرى، 15 يوما احتياطيا، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية .

وأسندت النيابة إلى المتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


حبس متهم جديد

النيابة العامة

الانضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

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