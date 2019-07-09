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تجديد حبس عاطلان 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تكوين تشكيل عصابى

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 06:31 م
تجديد حبس عاطلان 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تكوين تشكيل عصابى حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيق، متهمان بسرقة شاب بالإكراه، وإصابته أثناء سرقته فى النزهة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، وبصحبتهم قوة شرطية، وذلك لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة، على الفور توجهت القوة إلى مكان الصوت، حيث تبين أن الصوت لشاب فى العقد الثانى من العمر، مصاب بجرح قطعى بالساعد الأيمن، موضحا أنه تعرض للسرقة والاعتداء أثناء تواجده بالشارع، حيث فوجئ بسيارة يستقلها شخصان مجولان، قاما بالترجل من السيارة، وأشهرا أسلحة بيضاء فى وجهه وأعتديا عليه بها، محاولين من ذلك سرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح، لافتا إلى أنهم فور شعورهم بقدوم رجال الشرطة فرا هاربين.

وقام أحدهما بخطف هاتفه المحمول، حال قيامه بمقاومتهما ومحاولة منعهما.

على الفور، قامت القوة الأمنية، بتتبع خط سير هروب المتهمان، حتى تم ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة التى كانت معهم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على  "الهاتف المحمول المستولى عليه - قطعة زجاج المستخدمة فى إرتكاب الواقعة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبعرضهما على المجنى عليه تعرف عليهما واتهمهما بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

 


حبس عاطلان

تجديد حبس

سرقه بالاكراه

تهديد السلاح

قسم النزهه

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