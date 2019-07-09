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بولتون: لن نسمح لإيران بالحصول على السلاح النووى بأى طريقة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:00 ص
بولتون: لن نسمح لإيران بالحصول على السلاح النووى بأى طريقة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
أ ش أ

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي بأي طريقة ، مشددا على أن واشنطن ستواصل الضغوط على طهران لحين تخليها عن برنامجها النووي وأنشطتها في الشرق الأوسط.

وقال بولتون - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن الولايات المتحدة ستستمر في سياسة الضغط على إيران لتغيير استراتيجيتها وسلوكها العدواني.

وجدد التأكيد على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرارا، من أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

وأشار بولتون إلى أنه على طهران توخي الحذر، مهددا بتجريدها من مشروعها النووي فقال: "إيران لن تملك على الإطلاق سلاحا نوويا".

وأضاف أن الولايات المتحدة تتعاون مع حلفائها من أجل تشديد العقوبات على إيران.

وجاءت تصريحات يولتون في وقت أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من تلك المرخص لها بها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول العظمى في 2015.

وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان إن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3.67%".


امريكا

ايران

بولتون

السلاح النووى

تخصيب اليورانيوم

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