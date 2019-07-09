المستشار السياسى لرئيس" النهضة" التونسى يتخلى عن منصبه

كتبت – هناء أبو العز

أعلن القيادي بحركة النهضة التونسية الإخوانية، لطفي زيتون عبر صفحته على الفيس بوك أنه راسل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى لإعلامه بالتخلي رسميًا عن صفة المستشار السياسى لرئيس حركة النهضة.

ووفقا لما ورد بصحيفة الصباح التونسية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن استقالة لطفي زيتون تأتي بعد اختلاف في وجهات النظر بينه وبين راشد الغنوشي في تحديد ملامح العصفور النادر لرئاسية 2019.

واختلاف الرجلين كان بين خيار دعم الرئيس المنتهية ولايته الباجي قائد السبسي أم رئيس الحكومة يوسف الشاهد وليس حول مسألة ترشح راشد الغنوشى للانتخابات الرئاسية القادمة، وفق ذات الصحيفة.