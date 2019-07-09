سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 02:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

المستشار السياسى لرئيس" النهضة" التونسى يتخلى عن منصبه

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:33 م
المستشار السياسى لرئيس" النهضة" التونسى يتخلى عن منصبه راشد الغنوشى
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن القيادي بحركة النهضة التونسية الإخوانية، لطفي زيتون عبر صفحته على الفيس بوك أنه راسل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى لإعلامه بالتخلي رسميًا عن صفة المستشار السياسى لرئيس حركة النهضة.
 
ووفقا لما ورد بصحيفة الصباح التونسية  في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن استقالة لطفي زيتون تأتي بعد اختلاف في وجهات النظر بينه وبين راشد الغنوشي في تحديد ملامح العصفور النادر لرئاسية 2019.
 
واختلاف الرجلين كان بين خيار دعم الرئيس المنتهية ولايته الباجي قائد السبسي أم رئيس الحكومة يوسف الشاهد وليس حول مسألة ترشح راشد الغنوشى للانتخابات الرئاسية القادمة، وفق ذات الصحيفة.
 

تونس

انتخابات تونس

حزب النهضة

راشد الغنوشى

المستشار السياسى للغنوشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"حركة النهضة" تتلقى 600 مليون يورو لوأد الديمقراطية والوطنية وتحويل تونس من "خضراء" لـ"حمراء مدماة".. السلطان العثمانلى ووالى الدوحة يفتشان جيوب مواطنيهما ويجبيان الضرائب لدعم "إرهاب" الغنوشى.. وخبراء: لن تنجح

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:00 ص

الغنوشى: لا نستبعد محاولة التخلص من السبسى.. لكن لا معلومات عن محاولات تسميمه

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:36 م

الإخوان تواصل الخداع.. الغنوشى: توظيف العمل الخيرى لأغراض سياسية "تحايل"

الخميس، 13 يونيو 2019 04:42 م

تونس حرة والغنوشى برة.. "تاجر الدين الإخوانى" يتعرض للإحراج أمام أنصاره ويفر هاربا من بنقردان بعد هجوم التوانسة.. شعار "يا غنوشى يا سفاح يا قتال الأرواح" يطارده.. ورئيس الحركة الإخوانية يصفهم بـ"الشياطين"

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:15 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة