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الرى: إزالة 22 مخالفة على النيل فى 4 محافظات

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:53 م
الرى: إزالة 22 مخالفة على النيل فى 4 محافظات إزالة مخالفات على النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الرى أنه تم تنفيذ 22 إزالة فى 4 محافظات "أسيوط – المنيا – الأقصر- الغربية" وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 46 ألف و491 مخالفة منذ 5 يناير 2015 وحتى الآن.

وأوضح خالد فى تقرير له اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير 53 ألف و188 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015، فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

يذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى عام 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى.


وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

النيل

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