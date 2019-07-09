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الحكومة اليونانية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:29 م
الحكومة اليونانية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية كيرياكوس ميتسوتاكيس
أ ش أ

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أدت الحكومة اليونانية الجديدة اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية، وذلك عقب يومين من فوز حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس بالانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت مؤخرا.
 
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الحكومة الجديدة تضم سياسيين ذوي خبرة شغلوا مناصب في حكومات سابقة بالإضافة إلى آخرين ليست لهم علاقة بالسياسة، إلا أنهم ذوو خبرة في مجالاتهم، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الجديد ميتسوتاكيس اختاركريستوس ستيكوراس لتولي منصب وزير المالية ونيكوس دندياس وزيرا للخارجية.
 
وأضافت الشبكة أن ميتسوتاكيس تعهد عقب فوزه في الانتخابات بخفض الضرائب والتفاوض على تخفيف شروط الميزانية الصارمة المتفق عليها كجزء من برنامج الإنقاذ في اليونان.
 
وكانت اليونان تعتمد حتى الصيف الماضي على عمليات الإنقاذ الدولية وكان عليها فرض إصلاحات جذرية بما في ذلك تخفيضات هائلة في عملية الإنفاق ورفع الضرائب للتأهل للحصول على قروض الإنقاذ.
 
جانب-من-حلف-اليمين
جانب-من-حلف-اليمين

جانب-من-مراسم-حلف-اليمين
جانب-من-مراسم-حلف-اليمين

مراسم-حلف-اليمين
مراسم-حلف-اليمين

 


الحكومة اليونانية

اليمين الدستورية

الديمقراطية الجديدة

كيرياكوس ميتسوتاكيس

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