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البيئة: التفتيش على 14 منشأة صناعية بمنطقة عزبة العرب وإجراءات ضد المخالفين

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:55 ص
البيئة: التفتيش على 14 منشأة صناعية بمنطقة عزبة العرب وإجراءات ضد المخالفين البيئة تفتش ١٤ منشأة صناعية
كتبت آية دعبس

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واصلت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، والإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى لجهاز شئون البيئة، حملاتها الاستباقية والتفتيش على عدد من المنشآت الصناعية الكائنة بنطاق محافظة القاهرة، وذلك بمنطقة عزبة العرب بالاشتراك مع وزارة الداخلية متمثلة فى الإدارة العامة لشرطة البيئة، وقسم شرطة ثان مدينة نصر وحى غرب مدينة نصر.

وذكرى الوزارة فى بيان اليوم، أن هذه الحملات تأتى تنفيذًا لخطة الوزارة لإعداد مجموعة من الحملات الاستباقية ضمن الاستعدادات المبكرة لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والتأكد من مدى توافق تلم المنشآت مع المعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وتم التفتيش على 14 منشأة صناعية خلال الحملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشآت المخالفة، والتوجيه باتخاذ إجراءات الإصحاح البيئى من خلال الإدارة العامة للالتزام البيئى بالوزارة.

البيئة تفتش ١٤ منشأة صناعية بمنطقة عزبة العرب (1)

 
 

 

البيئة تفتش ١٤ منشأة صناعية بمنطقة عزبة العرب (2)
 

 

البيئة تفتش ١٤ منشأة صناعية بمنطقة عزبة العرب (3)
 

 

البيئة تفتش ١٤ منشأة صناعية بمنطقة عزبة العرب (4)
 

 


وزارة البيئة

تفتيش بيئى

نوبات تلوث الهواء

السحابة السوداء

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