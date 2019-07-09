الإمارات تشارك فى القمة العالمية للصناعة والتصنيع بروسيا

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تشارك الإمارات في فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي انطلقت اليوم الثلاثاء وتستمر ثلاثة أيام بمدينة (إيكاتيرنبيرغ) الروسية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن وزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي سيترأس وفد الإمارات أمام القمة التي

يشارك فيها أكثر من 1200 من الشخصيات الرسمية والاقتصادية العربية والروسية وصناع القرار من قادة الحكومات والشركات من مختلف دول العالم، في أكثر من 40 جلسة تناقش أهم القضايا الملحة المرتبطة بقطاع الصناعة العالمي وتوفير وإيجاد حلول مبتكرة للعديد منها، إضافة إلى التأكيد على إطلاق حوار عالمي يشارك فيه قادة القطاع الصناعي العالمي يلتزم بوضع خارطة طريق للقطاع الصناعي العالمي.

يذكر أن الدورة الأولى للقمة أقيمت في أبوظبي - خلال مارس عام 2017 - وجمعت أكثر من 3 آلاف من قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لدعم مستقبل الصناعة والتنمية المستدامة وتحديد التوجهات المستقبلية في التكنولوجيا والابتكار.