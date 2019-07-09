سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تشارك فى القمة العالمية للصناعة والتصنيع بروسيا

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:53 ص
الإمارات تشارك فى القمة العالمية للصناعة والتصنيع بروسيا وزير خارجية الامارات
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 تشارك الإمارات في فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي انطلقت اليوم الثلاثاء وتستمر ثلاثة أيام بمدينة (إيكاتيرنبيرغ) الروسية.
 
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن وزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي سيترأس وفد الإمارات أمام القمة التي
 
يشارك فيها أكثر من 1200 من الشخصيات الرسمية والاقتصادية العربية والروسية وصناع القرار من قادة الحكومات والشركات من مختلف دول العالم، في أكثر من 40 جلسة تناقش أهم القضايا الملحة المرتبطة بقطاع الصناعة العالمي وتوفير وإيجاد حلول مبتكرة للعديد منها، إضافة إلى التأكيد على إطلاق حوار عالمي يشارك فيه قادة القطاع الصناعي العالمي يلتزم بوضع خارطة طريق للقطاع الصناعي العالمي.
 
يذكر أن الدورة الأولى للقمة أقيمت في أبوظبي - خلال مارس عام 2017 - وجمعت أكثر من 3 آلاف من قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لدعم مستقبل الصناعة والتنمية المستدامة وتحديد التوجهات المستقبلية في التكنولوجيا والابتكار.

الامارات

روسيا

القمة العالمية للصناعة

الطاقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

"الانفصال بيزيد والارتباط بيقل".. زواج وطلاق المصريين × 15 معلومة

"الانفصال بيزيد والارتباط بيقل".. زواج وطلاق المصريين × 15 معلومة

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

شاهد.. جميع أهداف مباريات دور الـ 16 فى كأس الأمم الأفريقية

شاهد.. جميع أهداف مباريات دور الـ 16 فى كأس الأمم الأفريقية

"تشجيع الحرف اليدوية والتدريب المهنى" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"تشجيع الحرف اليدوية والتدريب المهنى" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"الدين لله والوطن للجميع".. كاهن بسوهاج يتبرع بــ2000 جنيه للمشاركة فى بناء مجمع إسلامى.. القمص ويصا: من يريد رؤية الوحدة الوطنية فليأتى لنجوع مازن.. ويؤكد: الخير فى مصر كثير ويجب التعاون لرفع العبء عن الدولة

"الدين لله والوطن للجميع".. كاهن بسوهاج يتبرع بــ2000 جنيه للمشاركة فى بناء مجمع إسلامى.. القمص ويصا: من يريد رؤية الوحدة الوطنية فليأتى لنجوع مازن.. ويؤكد: الخير فى مصر كثير ويجب التعاون لرفع العبء عن الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة