إطلاق خط طيران جوى من القاهرة إلى أنجمينا ودوالا بالكاميرون 21 يوليو

كتبت – هناء أبو العز

أعلنت سفارة الكاميرون بالقاهرة، إطلاق شركة مصر للطيران، خط جوى من القاهرة إلى انجمينا و دوالا العاصمة الاقتصادية للكاميرون، بدءًا من يوم 21 يوليو 2019، وسيتم تشغيل الرحلة ثلاث مرات فى الأسبوع، أيام الإثنين والخميس والأحد.

وأكد بيان السفارة، أنه سيتم تشغيل هذه الرحلات باستخدام طائرة إيرباص A320، حيث ستكون المغادرة من القاهرة فى تمام الساعة 8:15 صباحا، والوصول إلى انجمينا فى تمام الساعة 11:25، والهبوط فى دوالا في الساعة 14:50.

و تقلع رحلة العودة من الكاميرون في الساعة 14:50 ؛ المغادرة من تشاد فى الساعة 17:30 ، ثم الهبوط في القاهرة في الساعة 22:30.