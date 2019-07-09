"أمين البحوث الإسلامية" يتفقد منطقة وعظ الجيزة لمتابعة سير العمل

أجرى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتو نظير محمد عيّاد جولة مفاجئة لمنطقة وعظ الجيزة لمتابعة منظومة العمل بالمنطقة، والوقوف على احتياجاتها بما يتناسب مع توسعات المرحلة المقبلة، والتأكد من انتظام الخدمات التى تُقدم للجمهور الخارجى، حيث تُعد الجيزة إحدى أهم المحافظات التي يوجد بها كثافات سكانية وتحتاج إلى مزيد من الجهود في مجال الدعوة والتوعية، ولذلك فإنه تم تغذيتها بعدد أكبر من الوعاظ للانتشار في مناطقها المختلفة والمترامية الأطراف.

وأكد الأمين العام خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، ببعض وعاظ المنطقة أن المرحلة القادمة تحتاج بذل المزيد من الجهود التوعوية لزيادة الوعى المجتمعى، مشيدا بالجهد المقدم حاليًا ومطالبًا بمزيد من تفعيل دورهم في التلاحم مع المواطنين والتواصل مع الشباب من خلال الانتشار في مدن وقرى الجيزة، مشيرا إلى أهمية الشعور بالمسئولية والتأهيل العلمي المستمر ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي.

كما ناقش الأمين العام أثناء وجوده بالمنطقة المشكلات التي تعاني منها المنطقة وتؤثر على سير العمل اليومي وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى المقترحات التطويرية وكيفية تنفيذها على أرض الواقع والمتطلبات اللازمة لذلك، كما استمع لرأي بعض الناس ممن تواجدوا داخل المنطقة في توقيت الزيارة للحصول على خدمات كالفتوى والمصالحات والتحكيم وحالات الوفاق الأسري، للتعرف على جودة الخدمة المقدمة لهم من العاملين بالمنطقة.

تأتى هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لمناطق الوعظ للوقوف على واقع العمل في الأماكن المختلفة التي تأتي في الإطار المكاني لكل منطقة، خاصة ما يتعلق بالخطة اليومية لتواجد الوعاظ بين الناس وتلبية احتياجاتهم المعرفية فيما يتعلق بالقضايا التي تلامس واقعهم.