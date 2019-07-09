ألسن عين شمس تنعى الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية

نعت كلية الألسن بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتورة منى فؤاد عميد الكلية، وبالنيابة عن الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة العاملين بالكلية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية، داعيين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و غفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
ألسن عين شمس تنعى الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات الساميةالثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:53 م
الدكتور منصور عبد الوهاب
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