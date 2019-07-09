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ألسن عين شمس تنعى الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:53 م
ألسن عين شمس تنعى الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية الدكتور منصور عبد الوهاب
كتب: محمود راغب

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نعت كلية الألسن بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتورة منى فؤاد عميد الكلية، وبالنيابة عن الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة العاملين بالكلية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية، داعيين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و غفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
 
 

عين شمس

الدكتور منصور عبد الوهاب

وفاة الدكتور منصور عبد الوهاب

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