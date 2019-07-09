ألسن عين شمس تنعى الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية

كتب: محمود راغب

نعت كلية الألسن بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتورة منى فؤاد عميد الكلية، وبالنيابة عن الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة العاملين بالكلية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية، داعيين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و غفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.