345 عضوا بالنيابة يتدربون على تنمية المهارات القانونية والإدارية

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

يواصل 345 قاضيا من أعضاء النيابة العامة المرشحين للانتقال إلى المحاكم الابتدائية، المشاركة فى الدورة التدريبية رقم 45 التى يعقدها المركز القومى للدراسات القضائية برئاسة المستشار مدحت بسيونى مساعد الوزير لشئون المركز، وذلك بهدف تنمية المهارات القانونية والادارية المختلفة لدى القضاة.

وتستمر الدورة التدريبة حتى يوم 31 يوليو الجارى والتى تتضمن التعريف بالموضوعات القانونية الجنائية والمدنية والإجرائية وبعض الموضوعات الحديثة كمهارات التواصل وفن اتخاذ القرار وإدارة الوقت وغيرها من الموضوعات التى تثرى القاضى وتعزز من قدراته.

وتستهدف الدورة التدريبية تعزيز الكفاءة المهنية للقضاة الجدد وزيادة خبراتهم عن طريق تأهيلهم من خلال المحاضرات والجلسات العملية التى تعقد بالمركز ويحاضر فيها نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والتفتيش القضائى فضلًا عن أساتذة الجامعات.

وأكدت وزارة العدل، أن أحد محاور تطوير العدالة الناجزة هو تقديم كافة سُبل الدعم اللازم لتدريب القضاة خاصةً الجدد منهم وتنمية المهارات القانونية والإدارية المختلفة فضلًا عن ربط الدراسة النظرية بالموضوعات والقضايا العملية بما يسهم فى الارتقاء بمنظومة العدالة.