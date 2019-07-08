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100 منقذ وموتوسكلات مائية لإغاثة المصطافين بجمصة

الإثنين، 08 يوليه 2019 08:13 ص
100 منقذ وموتوسكلات مائية لإغاثة المصطافين بجمصة شاطئ -ارشيفيه
الدقهلية – سارة الباز

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أكد جمال البرنس، مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة جمصة، أنه قد تم تأمين الشاطئ بـ 100 منقذ مزودين بالصفارات للتنبيه والتحذيرعلى الشاطئ ، و2 "حسكة" موتوسيكل مائي لاستخدامهما فى الإنقاذ فى حال تعرض أى من المصطافين للغرق، لافتا إلى إقامة حاجز بالحبال والكرات فى عرض البحر، لتنبيه المصطافين بعدم تخطيه، حتى لا يتعرض أى منهم للخطر.
 
وأضاف "البرنس" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على استمرار أعمال رفع كفاءة مصيف جمصة والاهتمام بالمظهر الجمالى، وذلك بقص وتهذيب النجيلة والأشجار والحشائش بالجزر النباتية بشوارع المدينة، ورفع القمامة وتنظيف المخلفات الزراعية بالشوارع.
 
 
 

الدقهلية

جمصة

مصيف

مصيف جمصة

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