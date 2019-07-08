"ولد ملكا" تأريخ رحلة الملك فيصل التى غيرت تاريخ السعودية

وكالات

تستعد دور السينما السعودية والعالمية لعرض فيلم جديد تحت اسم "ولد ملكا"، الذي يؤرخ لرحلة الملك فيصل بن عبد العزيز النادرة إلى بريطانيا، والتي وصفت بأنها غيرت تاريخ المملكة ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء .

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم "ولد ملكا" بصورة رسمية في دور عرض السينما العالمية في شهر سبتمبرالمقبل.

ويعرض الفيلم زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز إلى بريطانيا عام 1919، عندما كان عمره 13 عاما، والتي يصفها الفيلم بأنها غيرت طريقة تفكيره و"غيرت مجرى التاريخ".

وقدم الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس الإدارة لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الشكر لصناع الفيلم على ما بذلوه من جهود كبيرة في سبيل إنتاج عمل فني سينمائي محترف، يليق بمكانة الملك فيصل، وتأثيره في تاريخ المملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي على مدى أكثر من نصف قرن.

وأوضح أن الفيلم يلعب دورا هاما في تعريف الأجيال الناشئة بشخصية الملك فيصل، بوصفه نموذجا للقائد التاريخي الذي أفنى حياته في خدمة أبناء وطنه ونهضة بلاده.