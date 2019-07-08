وفد من وزارة الصحة يتفقد فاعليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

الفيوم – رباب الجالى

قامت الدكتورة مها عبد المنعم منسق عام طب الأسرة بوزارة الصحة بزيارة لمحافظة الفيوم لمتابعة المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ورافقها الدكتور عماد الدين حسن مدير إدارة الرعاية الاساسية والدكتورة نشوى جلال مدير العلاقات العامة، وميسرة جويدة منسق بإدارة الرعاية الأساسية، وقاموا بجولة فى بندر ومركز الفيوم.

وزاروا المركز الطبى بالحادقة وتفقدت منسق عام طب الأسرة حجرات الفحص وتسجيل البيانات، كما اطمئنت على سير العمل وتابعت بنفسها تسجيل البيانات على الحاسب وقامت بسؤال التمريض عن الصعوبات التى يواجهونها سواء فى التسجيل أو توفير الأدوات اللازمة للفحص والتحاليل وأكدت مديرة المركز إن العمل يسرى على أكمل وجه دون تعطل، وأنها تقوم بنفسها بالكشف، كما أوضحت أن المركز لديها به فريقين، وذلك نظرا لزيادة الاقبال من الأهالى على الكشف فى المبادرة.

كما قاموا بزيارة المركز الطبى بالشيخ، حسن واستقبلتهم الدكتورة هدى مديرة المركز وتفقدت حجرة الكشف والفحص والتسجيل وأكدت على أهمية هذه المبادرة وأهمية الحفاظ على صحة المرأة لأنها أساس المنزل، وبعد ذلك توجه الجميع إلى وحدة العامرية التابعة لإدارة مركز الفيوم وإطمئنت على سير العمل وطالبت بإجراء بعض التعديلات فى الغرف المحددة للمبادرة من أجل تيسير العمل والتيسير على المترددات، وقامت بزيارة وحدة زاوية الكرادسة وطالبت مديرة الإدارة بتكثيف التوعية والدعاية بالقرية، وذلك لزيادة الأقبال على الكشف والفحص بالمبادرة، كما تم زيارة الوحدة الصحية بقرية منشاة عبد الله ومستشفى الصدر وتفقدوا سير العمل بها