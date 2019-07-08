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وفاة الشقيق الثانى فى حادث مشاجرة لعب الأطفال ببنى سويف

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:15 م
وفاة الشقيق الثانى فى حادث مشاجرة لعب الأطفال ببنى سويف جثه - أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى

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لقى "قرنى م" مصرعه متأثرا بإصابته منذ ثلاث أيام فى مشاجرة نشبت بينه وشقيقه مع أحد الجيران بسبب لعب الأطفال لقى خلالها شقيقه "عرفة" مصرعه فى الحال. 

 

ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة بالمستشفى المركزى بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف متأثرا بإصابته فى المخ، وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من العقيد هشام لطفى مأمور مركز الفشن يفيد وصول "عرفة.م"، 25 سنة، مصاب بنزيف فى المخ نتيجة مشاجرة ولقى مصرعة فى الحال. وانتقل فريق من وحدة مباحث الفشن بإشراف العميد مجدى لطفى رئيس مباحث جنوب بنى سويف ورئاسة النقباء عماد عرفة وحسين إبراهيم ومسعد ذكى معاونو المباحث إلى مكان المشاجرة للسيطرة عليها ومنع تجددها. 

 

ودلت التحريات الأولية إلى نشوب مشاجرة بين أفراد عائلتى محفوظ وعويضه من منشية ناصر بمدينة الفشن بسبب لعب الأطفال سرعان ما تطورت وتدخلت فيها النساء ثم تطور وتدخل أبناء العائلتين، كما تم ضبط أفراد المشاركين فى المشاجرة وفرض كردونا أمنيا فى المنطقة بين العائلتين خوفا من تجدد الاشتباكات. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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