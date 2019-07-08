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وزيرة الدفاع الإيطالية تصف قضية القبطانة الألمانية كارولا بـ "الاستعراض المرفوض"

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:15 ص
وزيرة الدفاع الإيطالية تصف قضية القبطانة الألمانية كارولا بـ "الاستعراض المرفوض" وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا
أ ش أ

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وصفت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا اليوم الإثنين، قضية قبطانة سفينة (سى ووتش٣) كارولا راكيته التى قامت بإرسال سفينتها عنوة في الموانئ الإيطالية وإنزال 40 مهاجرا لإنقاذهم من الغرق بأنه "عمل استعراضى لا أقبل به".
وقالت ترينتا وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (اَكى) الإيطالية إنه "لا يهمنى الأسماء أو أى شىء آخر، إذا انتهكت قوانين الدولة الإيطالية فهناك عواقب"، مضيفة أنها "طالما أنها عرَّضت حياة ضباطنا للخطر، فقد كان ذلك عرضًا لا أوافق عليه".
وكانت القبطانة الألمانية كارولا راكيته التي تبلغ من العمر 31 عاما قد أخضعت للإقامة الجبرية بسبب خرقها أوامر البحرية الايطالية بعدم دخول المياه الإقليمية للبلاد لإنزال حوالي 40 مهاجراً في جزيرة لامبيدوزا، بقوا على متن سفينتها لمدة اسبوعين تقريبا بعد أن تم إنقاذهم في عرض البحر.


إيطاليا

إليزابيتا ترينتا

سفينة سى ووتش

كارولا راكيته

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