ننشر صور 12 سيارة مسروقة من قبل عصابة العياط عقب استعادة الأمن لها

كتب أحمد الجعفرى

نجح رجال قسم شرطة العياط بقيادة المقدم أحمد صبحى فى استعادة 12 سيارة مسروقة من السيارات التى سرقها تشكيل عصابى للسرقة فى العياط.

وينشر "اليوم السابع" صور السيارات المضبوطة بحوزة المتهمين، والمبلغ بسرقتها من قبل مالكيها بدوائر أقسام شرطة المرج ومصر الجديدة ومدينة نصر ومدينة 6 أكتوبر.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية كشفت تورط تشكيل عصابي فى سرقة السيارات السوزوكى، وبيعها بمركز العياط بجنوب الجيزة، حيث تبين أن المتهمين فى الواقعة 7 متهمين تم ضبطهم جميعًا، وبمناقشتهم اعترفوا بما نسب إليهم من إتهامات.

أجهزة الأمن بقسم شرطة العياط بقيادة المقدم أحمد صبحى، أجرت تحريات موسعة حول نشاط المتهمين وتوصلت لدور كلًا منهما فى التشكيل العصابي، ونجح النقيب باسم هنداوى من ضبطهم، واستعادة 12 سيارة من المسروقات.