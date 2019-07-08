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نائب الرئيس الصينى: لا يمكن للعالم عزل بلادنا

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:43 ص
نائب الرئيس الصينى: لا يمكن للعالم عزل بلادنا وانج تشى شان نائب الرئيس الصينى
(رويترز)

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قال وانج تشى شان نائب الرئيس الصينى اليوم الاثنين، إن على بلاده وبقية العالم التعايش وذلك فى تقريع غير مباشر للولايات المتحدة التى تحاول بكين حاليا تسوية حرب تجارية مريرة معها.

وقال وانج فى خطاب افتتح به منتدى السلام العالمى فى جامعة تسينجهوا المرموقة فى بكين "تطور الصين لا يمكن أن يقصى باق العالم. وتطور العالم لا يمكن أن يقصى الصين".

وحذر وانج أيضا من مغبة "الحماية التجارية باسم الأمن القومي" دون أن يذكر الولايات المتحدة صراحة ودعا القوى الكبرى لبذل مزيد من المساهمات في سبيل إحلال السلام والاستقرار العالميين.

واتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين باتباع ممارسات تجارية غير عادلة للتمييز ضد الشركات الأمريكية والنقل القسرى للتكنولوجيا وسرقة حقوق الملكية الفكرية وهى اتهامات تنفيها بكين.

وتبادلت الدولتان فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا متعللة بمخاوف تتعلق بالأمن القومى مما أثار غضب الصين.

ووانج مقرب جدا من الرئيس شي جين بينج ولا يدلي بخطابات علنية إلا نادرا وأصبح نائبا للرئيس العام الماضي بعد أن قاد مع شي حربا ضد الفساد. وكرر وانج التزام بلاده بالانفتاح على العالم.

وقال إن العالم يحتاج الصين كما تحتاج بلاده العالم أيضا. وأضاف "على الدول الكبيرة الاضطلاع بمسؤولياتها والتصرف كنموذج يحتذى به.. وعليها أن تقدم المزيد من المساهمات للسلام والاستقرار العالميين وتوسع من نطاق التنمية المشتركة".

وأكد وانج أن بلاده ستلتزم بمسار السلام أيا كانت التطورات على الساحتين العالمية والمحلية ولن تسعى للنفوذ والتوسع. وقال "إذا لم يتوفر المناخ السلمي والمستقر في العالم فلن تكون هناك تنمية نتحدث عنها".

 


نائب الرئيس الصينى

الصين

هواوى

ترامب

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