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نائبة رئيس الوزراء الماليزى تبدأ زيارة للصين اليوم لتعزيز العلاقات الثنائية

الإثنين، 08 يوليه 2019 08:24 ص
نائبة رئيس الوزراء الماليزى تبدأ زيارة للصين اليوم لتعزيز العلاقات الثنائية نائبة رئيس الوزراء الماليزية
كوالالمبور (أ ش أ)

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تبدأ نائبة رئيس الوزراء الماليزية الدكتورة وان عزيزة وان إسماعيل، اليوم الإثنين، زيارة رسمية للصين تستغرق أربعة أيام لتعزيز العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن القائمة بأعمال السفارة الماليزية لدى الصين نوريانتى محمد يزيد، قولها إن زيارة الدكتورة وان عزيزة للصين ستكون الأولى لها منذ توليها منصب نائبة رئيس الوزراء.

وأضافت نوريانتى خلال مؤتمر صحفى: "هذه الزيارة التى تستغرق أربعة أيام ابتداء من (الاثنين) هى تلبية لدعوة من نظيرتها، نائبة رئيس مجلس الدولة الصينية سون تشونلان".

وتابعت أن وان عزيزة تبدأ زيارتها الرسمية بحضور مأدبة عشاء مع حوالى 130 ماليزيا يعيشون فى الصين، وفى اليوم الثانى من الزيارة، سوف تعقد اجتماعات مع أربعة من كبار قادة الصين.

 


ماليزيا

الصين

نائبة رئيس الوزراء الماليزية

العلاقات بين البلدين

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