مهاب مميش: عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 4 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الإثنين، عبور 50 سفينة، بحمولة 4 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة غاز مسال " El sanriui"، التى ترفع علم جزر مارشال، بحمولة 171 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى قطر.
وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 2 مليون طن، أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "El jmelryeh"، التى ترفع علم جزر مارشال بحمولة 159 ألف طن، قادمة من الصين ومتجهة إلى فرنسا.
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