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مقتل موظف تأمينات داخل مكتبه بمجمع بريد حى الشرق ببورسعيد

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:38 م
مقتل موظف تأمينات داخل مكتبه بمجمع بريد حى الشرق ببورسعيد جثة - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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لقى منذ قليل، موظف بالتأمينات الإجتماعية، بمجمع بريد حى الشرق ببورسعيد، مصرعه، فى حادث اعتداء عليه بسلاح أبيض أثناء تأدية عمله، ولاذ الجانى بالفرار، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق .
 
تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطار من قسم شرطة الشرق، يفيد مقتل "محمد محمود المهدى" 58 عاما، موظف تأمينات بمكتب المقاولات متأثرا بعدة طعنات متفرقة بالصدر والرقبة والبطن، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، أثناء تأدية عمله ولاذ الجانى بالفرار.
 
وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الحميات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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