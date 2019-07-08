مطران المنوفية يحتفل بعيد استشهاد القديس صرابامون ويطيب رفاته

احتفلت إيبارشية المنوفية، بعيد تكريس كنيسة البتانون التى تحمل اسم القديس الأنبا صرابامون الأسقف الشهيد، وصلى الأنبا بنيامين مطران الإيبارشية صلاة عشية العيد بالكنيسة ذاتها وطيَّب رفات الشهيد، وكذلك رفات القديسين الآخر الذين تحتفظ بهم الكنيسة لديها وألقى كلمة مناسبة، وصلى كذلك قداس العيد وسط مشاركة شعبية كبيرة.

طقس تطييب الرفات يجرى وسط صلوات واحتفالات، حيث يصنع حنوط البركة، وهو المادة المستخدمة فى التطييب فى طبق حديدى، يسكب الكاهن زيتًا من العطر، وزيت الناردين المعطر، وهو أحد الزيوت المقدسة لدى المسيحيين، حيث سكبته امرأة على وجه المسيح وفرح بذلك، ويوضع المزيج مع مواد كيميائية عطرة، لتصنع منها ما يشبه العجينة التى تتلى فوقها الصلوات والتراتيل، ويدهن به الأنبوب المعدنى الذى يحتفظ برفات القديس.

وتطييب الرفات بحسب المفهوم المسيحى، قد حدث بعدما طيبت ثلاث من النساء اللاتى يحملن اسم مريم قبر المسيح، كما يذكر الانجيل «وَبَعْدَمَا مَضَى السَّبْتُ، اشْتَرَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أُمُّ يَعْقُوبَ وَسَالُومَةُ، حَنُوطًا لِيَأْتِينَ وَيَدْهَنَّه»ُ.