مستشفى وادى النيل يستقبل مدير منتخب الكاميرون الطبى لبحث التعاون طبيا

كتب وليد عبد السلام

زار مساء اليوم وليم ناجتشو المدير الطبى لمنتخب الكاميرون الذى ودع بطولة أمم أفريقيا مؤخرا، المركز العالمى للقلب الرياضى بمستشفى وادى النيل، للإطلاع على التجهيزات المخصصة لفحص قلوب الرياضيين والإطمئنان على سلامتهم قبل ممارسة الرياضات العنيفة مثل كرة القدم.

وكان فى اسقبال المرير الطبى لمنتخب الكاميرون كل من الدكتور حازم خميس مدير عام مستشفى وادى النيل والدكتور طارق بكرى نائب مدير المستشفى والدكتور أحمد أشرف المدير التنفيذى للمركز العالمى للقلب الرياضى.

وأكد الدكتور حازم عبد المحسن خميس مدير عام مستشفى وادى النيل، أن الزيارة تأتى بعد رغبة المدير الطبى لمنتخب الكاميرون فى التعاون مع المركز المخصص لفحص القلب الرياضى، مؤكدا أن المستشفى ترحب بالأشقاء الأفارقة للتعاون، مضيفا أن المركز به أعلى التجهيزات فى المنطقة للكشف على الرياضيين، وتابع : نتمنى أن نقدم كافة الخدمات للرياضيين فى مصر ولأفريقيا باعتبار أن المركز هو الأول والأكبر فى إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن الرياضة أصبحت صناعة عالمية تستحق الإهتمام .

وأضاف الدكتور أحمد أشرف المدير التنفيذى للمركز العالمى للقلب الرياضى بمستشفى وادى النيل، أن المركز شارك فى توقيع الكشف الطبى على بعض اللاعبين فى منتخب الكاميرون فى إطار استكمال الفحوص الطبية لهم أثناء وجودهم فى المعسكر التدريبى بالإسماعيلية، مضيفا أن المدير الطبى أبدى استعداده للتعاون مع المركز بشكل كامل وأشمل.

وقال الدكتور وليم ناجتشو المدير الطبى لمنتخب الكاميرون إن مصر بلد عظيم وسعدنا بالافتتاح وتنظيم البطولة بشكل عام، متمنيا التوفيق فى كل البطولات ومعربا عن سعادته بالمركز ومستوى التجهيزات والكوادر البشرية والتعامل الاحترافى لمجموعة العمل التى تتولى إدارة المركز، وتابع: سيكون بيننا تعاون كبير ويشرفنا ذلك.