مالك "روبى نيوز داى"" يقدم للنيابة التصاريح القانونية لعمل مركب "جولدزجيم"

كتب أحمد حسنى

تقدم مالك ملهى "روبى نيوز داى" المتواجد داخل مركب "جولدز جيم"، التى شهدت غرق أجزاء منها مساء اليوم الأحد، بكورنيش النيل بالدقى، بأوراق التراخيص الخاص بها للنيابة العامة، لإثبات حصولها على التراخيص القانونية، للعمل داخل المركب.

وشهد كورنيش النيل فى الدقى حادث غرق أجزاء من باخرة نيلية بعد تسرب المياه بداخلها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وإنقاذ العاملين بالداخل.

وأوضح مصدر أمنى، أنه لم ينتج عن غرق المركب أى وفيات، وتم إنقاذ أحد العمال الذين كانوا بداخل العائمة بعد ظهور تسرب للمياه.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بتعرض عوامة للغرق وتم الدفع بعدد كبير من قوات الإنقاذ النهرى للوقوف على ملابسات الحادث، تحسبا لوجود أى أشخاص بداخلها.



