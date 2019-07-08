لجنة المرأة بوفد الفيوم تنظم ندوة تثقيفية للصم (صور)

الفيوم – رباب الجالي

نظمت لجنة المرأة بحزب الوفد برئاسة علا عبد الجواد رئيسة اللجنة وبحضور ابراهيم صالح سكرتير عام الحزب بالفيوم و ميشيل عبد الله رئيس لجنة الإعلام وفراج عبد الباقي أمين الصندوق ندوة تثقيف وتوعية سياسية للصم بمقر الحزب تضمنت توعيتهم بحقوقهم في المشاركة السياسية في المجتمع وكيفية المطالبة بحقوقهم وحسن اختيار من يمثلهم .

وتم عرض مشكلاتهم حيث انهم يعانون من العزلة بالمجتمع وعدم الاهتمام والترفيه ويطالبون بالدمج وتعلم اللغة العربية

وقالت علا عبد الجواد رئيسة لجنة المرأة بوفد الفيوم أن تلك الندوة الأولي من سلسلة ندوات سوف تتبني فيها لجنة المرأة لحزب الوفد تدريب وتثقيف فئة الصم وتوصيل احتياجاتهم للمسئولين وقد حضر الندوة من لجنة المرأة ميرفت يونان و شيماء الروبي و جيهان حرازة وراقية الشريف وشيماء خالد والهام عبد العزيزوبحضور مترجم الإشارة كرم العجماوي.