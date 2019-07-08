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قطع الكهرباء عن مدينة قها بالكامل فى القليوبية بالكامل 4 ساعات السبت المقبل

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:07 م
قطع الكهرباء عن مدينة قها بالكامل فى القليوبية بالكامل 4 ساعات السبت المقبل قطع الكهرباء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية،فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات مركز ومدينة قها،السبت المقبل الموافق 13 يوليو الجارى، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات، لمدة 4 ساعات من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم نفسه.
 
وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هي مدينة قها وجميع القري التابعة للمركز، وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.
 
وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 4 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

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